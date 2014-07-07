У москвичей спросили, как праздновать День города

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У жителей Москвы спросили, как праздновать День города – соответствующий опрос появился в приложении "Активный гражданин" и на сайте проекта.

Пользователям предлагают выбрать проекты, которые им хотелось бы увидеть на празднике: день экскурсий, фестиваль экологичного стиля жизни, концерт классической музыки, фестиваль песен о Москве, танцплощадки по всему городу, марш клоунов, фейрверки, благотворительные акции или проект "Московская кухня".

Кроме того, можно предложить свой вариант.

День города отмечается в первую субботу сентября, в 2014 году это будет 6-е число.

Мобильное приложение "Активный гражданин" представляет собой сервис проведения электронных референдумов. Каждую неделю мэр и правительство Москвы выносят на обсуждение пользователей важные для города вопросы. Отвечая на них, москвичи могут напрямую влиять на принимаемые властями решения.

За участие в опросах респондентам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователь получает статус "Активный гражданин" и доступ к магазину бонусов, где накопленные очки можно обменять на городские услуги (велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи) или полезные мелочи.

