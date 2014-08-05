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Культура

05 августа 2014, 16:17

В День города в столице устроят 28 фейерверков

День города праздники фейерверки

Фото: M24.ru

Большинство граждан, принявших участие в опросе "Активного гражданина", высказались за проведение на День города "Фестиваля фейерверков", "Общегородского Дня экскурсий" и праздника для детей. Эти идеи будут реализованы 6 сентября в Москве, рассказал M24.ru глава департамента культуры Сергей Капков.

Так, на День города запустят 12 высотных фейерверков во всех округах столицы, а также 16 фейерверков в московских парках. Они прогремят в 22.30 и будут длиться по 8 минут.

Кроме того, 6 сентября из 7-9 точек города каждый час будут стартовать экскурсии, а на ВДНХ пройдет "Детский День города". Своя программа в праздничный день будет и на столичных бульварах.

Всего москвичи прислали около 300 идей о том, каким должен быть День города. 10 из них прошли предварительный отбор и были выставлены на голосование в "Активном гражданине". Как отметили в департаменте культуры, авторов проектов-победителей пригласят на церемонию открытия празднования Дня города, которая пройдет на Красной площади.

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Напомним, что в ходе голосования у жителей Москвы спрашивали, собираются ли они принять участие в праздновании Дня города. На этот вопрос 63% респондентов ответили положительно, 30% - еще не определились со своими планами и только 7% горожан сообщили, что не собираются посещать праздничные мероприятия. Всего в опросе приняли участие 104 тысячи человек, сообщает Агентство "Москва".

Помимо "Фестиваля фейерверков", "Дня экскурсий" и "Детского Дня города", москвичи голосовали за концерт классической музыки под открытым небом (11,2% опрошенных), организацию танцплощадок по всей Москве (8,1%), фестиваль циркового искусства, марш клоунов (6,6%), фестиваль экологичного стиля жизни (5,8%).

Что такое "Активный гражданин"

"Активный гражданин" - сервис проведения электронных референдумов. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы. За участие в опросах респондентам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователь получает статус "Активный гражданин" и доступ к магазину бонусов, где накопленные очки можно обменять на городские услуги (велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи) или полезные мелочи.

Опросы можно проходить как в мобильном приложении, так и на сайте сервиса, а также в МФЦ.

Сюжет: Референдумы "Активный гражданин"

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