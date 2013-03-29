Небо над Москвой 9 мая расчистят с помощью цемента

Фото: ИТАР-ТАСС

Власти Москвы ищут подрядчика для разгона облаков в праздники - 9 мая и 12 июня. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

Подрядчик должен будет получить разрешение Генштаба на полеты и освобождение радиочастот, арендовать самолеты, составить летную программу и оснастить технику необходимым оборудованием.

Согласно ТЗ, небо над Москвой будет чистым благодаря углекислоте, жидкому азоту, порошкообразным реагентам, цементу и медицинскому кислороду.

Строительный цемент распылят в небе, его тяжелые частицы вбирают в себя воду из облака, расчищая небо.

Максимальная сумма, которую город готов потратить на хорошую погоду в праздники, составляет 181 миллион рублей; все неиспользованные реагенты будут возвращены фирме-поставщику.