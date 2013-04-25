В столице стартует акция "Георгиевская ленточка"

Фото: ИТАР-ТАСС

С 26 апреля по 9 мая на улицах Москвы вновь пройдет традиционная акция "Георгиевская ленточка". Волонтеры будут раздавать горожанам ленточки, которые можно будет повязать на сумку или на антенну машины. По словам организаторов акции, георгиевские ленточки уже стали мировым символом памяти и патриотизма.

Как сообщили в региональной общественной организации социальной поддержки молодежи "Студенческая община", 26 апреля состоится пресс-конференция с организаторами и партнерами акции, которая даст официальный старт мероприятию.

Напомним, акция "Георгиевская ленточка" выросла из интернет-проекта "Наша Победа", на котором публиковались "народные" истории о том, как ту или иную семью коснулась Великая Отечественная война, о фронтовиках, партизанах, тружениках тыла, о фронтовых романах и неизвестных подвигах.

Акция проводится ежегодно с 2005 года. Ее главная цель - напомнить новым поколениям, кто и какой ценой выиграл самую страшную войну прошлого века, чьими наследниками мы остаемся, чем и кем должны гордиться, о ком помнить.

Изначально ее планировалось проводить только в столичном регионе, однако благодаря энтузиастам и волонтерам она проходит во многих городах России. За девять лет проведения акции было распространено более 100 миллионов ленточек по всему миру.

Как сообщалось ранее, в рамках этой акции 26 апреля в 15.00 на дизайн-заводе "Флакон" состоится фестиваль граффити "Спасибо деду за победу". Стрит-артистам предоставят специальные стенды для рисования и музыкальное сопровождение от московских рэперов. Мероприятие призвано воспитать в горожанах патриотические чувства через современные формы искусства.