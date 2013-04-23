Театр Российской армии отправится в города воинской славы

Фото: Театр Российской армии

Накануне Дня Победы артисты театра Российской армии выступят в подмосковных городах воинской славы: Дмитрове, Можайске и Волоколамске. Они привезут туда спектакль "Вечно живые" по пьесе Виктора Розова. На постановку пригласят ветеранов Великой отечественной и молодежь.

Спектакль был поставлен главным режиссером театра Борисом Морозовым к 65-й годовщине Победы. В пьесе Розова на примере истории одной семьи рассказывается о фронтовой жизни в тылу, о войне, о людях и вечных проблемах.

Отметим, что спектакли пройдут 23 апреля в Дмитрове, 30 апреля – в Можайске, и 8 мая – в Волоколамске.