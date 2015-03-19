В День Победы ветеранов из регионов встретят волонтеры

Фото: M24.ru

Всех ветеранов, прибывших в столицу на празднование Дня Победы, на вокзалах будут встречать волонтеры. Об этом сообщил на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне заммэра Москвы по социальным вопросам Леонид Печатников.

Волонтеры будут сопровождать ветеранов, прибывших в Москву на празднование юбилея самостоятельно. Кроме того, для них подготовят спецтранспорт, передает корреспондент M24.ru.

Как рассказал руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский, в проведении праздничных мероприятий ко Дню Победы в столице будут участвовать 2,5 тысяч волонтеров.

Отметим, более 2,5 миллиона ветеранов Великой Отечественной войны получат до 9 мая медали "70 лет Победы" и денежные выплаты. Об этом ранее заявил глава администрации президента России, председатель оргкомитета "Победа" Сергей Иванов.

"В период до 9 мая каждый из более чем 2,5 миллиона ветеранов будет награжден медалью "70 лет Победы". Для них также предусмотрена и единовременная денежная выплата в размере 7 тысяч и 3 тысяч рублей в зависимости от категории", – сказал Иванов во вторник на заседании оргкомитета "Победа".

По его словам, юбилейные медали также будут вручены ветеранам Великой Отечественной войны, которые проживают в других странах, прежде всего в СНГ.

Ранее M24.ru сообщало, что размер материальной помощи ветеранам ко Дню Победы будет увеличен. По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонида Печатникова, в зависимости от категории ветеранов размер выплаты составит от 3 до 10 тысяч рублей. Ожидаемая численность получателей единовременной материальной помощи – 253,1 тысячи человек.