В Кремле прошел торжественный прием в честь Дня Победы

Владимир Путин провел торжественный прием в честь Дня Победы

Владимир Путин провел в Кремля торжественный прием, приуроченный к празднованию 70-летия Победы в Великой отечественной войне. Президент поздравил гостей с праздником и отметил, что дух союзничества времен Великой Отечественной войны должен быть примером и сегодня.

"Победа в Великой Отечественной войне – это веха, изменившая мир, событие общечеловеческого, планетарного масштаба. И сколько бы лет ни прошло с триумфального 9 мая 1945 года, наша страна всегда будет чтить поколение победителей", – сказал Путин.

На приеме в Кремле присутствовали члены иностранных делегаций, в том числе генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. После мероприятия Владимир Путин проведет серию двусторонних встреч с главами Египта, Вьетнама, Индии, ЮАР и Чехии, а также с генсеком ООН.

9 мая Россия отмечает 70-ю годовщий Победы в Великой отечественной войне. Торжественный парад прошел в Москве на Красной площади. В параде 9 мая приняли участие почти 17 тысяч военнослужащих, в том числе представители иностранных армий, многие из которых приехали на российский парад впервые.

В столице в День Победы пройдет более 1000 мероприятий. Торжества стартовали на всех площадках в 13.00. В 18.55 на всех площадках будет объявлена минута молчания в память о погибших. В 22.00 из 15 точек в городе запустят салют, который продлится 10 минут.