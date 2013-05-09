Во время салюта 9 мая дадут вдвое больше залпов, чем в прошлом году

Фото: ИТАР-ТАСС

Праздничный салют в честь Дня Победы запустят в небе над Москвой в 22.00. В этом году будет дано вдвое больше фейерверочных выстрелов, чем в прошлом. Из 72 салютных установок и 18 артиллерийских орудий произведут 30 залпов по сценарию, разработанному с помощью специальной автоматизированной системы.



Как заявил командир отдельного салютного дивизиона полковник Вячеслав Парадников, 9 мая в Москве будет израсходовано 9 тысяч выстрелов, на каждой из главных точек – Воробьевы Горы и Поклонная гора – 36 салютных установок выпустят по 2 тысячи выстрелов.

Каждая салютная установка состоит из 6 модулей различного калибра – от 105 до 310 миллиметров. Разные калибры и углы запуска позволят создать в небе особые эффекты, сообщает управление пресс-службы и информации Министерства обороны.

По словам Вячеслава Парадникова, чтобы салют был красочным и интересным, предварительно с помощью специального программного обеспечения моделируется его сценарий, что позволяет создавать бесконечное разнообразие картин. Он определяет, в каком порядке, количестве и в какое время должно выстрелить тот или иной фейерверк. В соответствии со сценарием программируется управление салютными установками. А оператору установки достаточно лишь нажать кнопку пуска.

Напомним, в этом году салют будут запускать с 14 точек, среди которых: Воробьевы Горы, Поклонная гора, Курский вокзал, Отрадное, парки культуры и отдыха "Измайлово" и "Кузьминки", Нагатинский затон, Обручевский, Тушино, Большая Академическая улица, Южное Бутово, Солнцево, Митино, Зеленоград. Кроме того, батарея из 18 артиллерийских орудий, заряженных холостыми снарядами, расположится на Воробьевых Горах. Там же разместят командный пункт, с которого будут вести управление салютом.