Более 20 тысяч полицейских обеспечат порядок в Москве 9 мая

Более 20 тысяч сотрудников правоохранительных органов будут обеспечивать безопасность в Москве 9 мая. Помимо полицейских за порядком на улицах столицы будут следить военнослужащие внутренних войск.

Во время проведения парада порядок на подходах к Красной площади обеспечит наряд полиции численностью в 2 тысячи человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, парад в честь Дня Победы начнется на Красной площади в 10.00 и продлится час. С 12.00 до 22.00 в разных точках города пройдут праздничные шоу. Завершится вечер праздничным салютом.

Движение по некоторым улицам в центре столицы на время проведения парада и праздничных мероприятий будет закрыто. Также изменится режим работы станций метро.

Изменения произойдут и в режиме работы подземки. Станции метро "Театральная", "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Александровский сад", "Библиотека имени Ленина", "Китай-город" и "Боровицкая" будут работать только на вход и пересадку пассажиров.