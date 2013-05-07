Билеты на поезд 9 мая будут стоить на 50 процентов дешевле

Фото: ИТАР-ТАСС

К 9 мая Федеральная пассажирская компания предоставляет пассажирам 50% скидку на билеты в поезда дальнего следования на все категории: СВ, плацкарт и купе. Об этом заявил на пресс-конференции первый заместитель директора перевозчика Владимир Каляпин.

Как он отметил, это сделано для того, чтобы все желающие могли поздравить своих родных и близких с Днем Победы. Итоги акции будут подведены сразу после праздников.

Также Каляпин рассказал, что по состоянию на 30 апреля пассажиропоток увеличился на 75% по сравнению с прошлым годом. Наиболее популярные направления – Санкт-Петербург, Казань и Самара.