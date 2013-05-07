Вечный огонь проверили перед Днем Победы

Накануне 9 мая специалисты проверили Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата. Его осматривают каждый месяц, но перед Днем Победы делают это особенно тщательно. Пламя не потухает даже на время профилактических работ – его переносят на временную горелку. На этот раз это доверили ветерану Великой Отечественной войны Алексею Кузьмину.

Пламя Вечного огня не задуть никакому ветру – оно горит при любой погоде. Такие свойства ему обеспечивают детали с платиновым напылением – спирали с драгоценным металлом воспламеняют газ, который подается из шести горелок. При этом, если посмотреть на огонь, можно увидеть разные цвета – голубой, желтый, красный и другие. Проектировщики создавали Вечный огонь так, чтобы он горел не ровно, а вспышками, создавая эффект развевающегося знамени.

Огонь у Кремлевской стены впервые был зажжен 8 мая 1967 года. Тогда его зажег Леонид Брежнев, принявший факел из рук Героя Советского Союза Алексея Маресьева. По словам изобретателя Кирилла Ридера, раньше военные стояли ближе к пламени, чем сейчас, из-за чего однажды отравились угарным газом.

Вечный огонь горел в Александровском саду до конца 2009 года, а после был перенесен на Поклонную гору на время реконструкции. На место его вернули 23 февраля 2010 года.

Отметим, что всего в Москве сейчас горит три Вечных огня. Первый из них был открыт на Преображенском кладбище 9 февраля 1961 года. Еще один зажжен на Поклонной горе 30 апреля 2010 года. А самым старым Вечным огнем в мире считается мемориал в Париже, открытый в1921 году в память о погибших в Первой мировой войне.