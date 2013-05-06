Звонки и телеграммы для ветеранов с 7 по 9 мая будут бесплатными

Фото: ИТАР-ТАСС

7, 8 и 9 мая столичные ветераны войны смогут бесплатно звонить своим родным и близким в другие города, а также в страны Балтии и СНГ. В эти дни со своих домашних телефонов они смогут проговорить до 60 минут, а с выделенных телефонных номеров некоторых учреждений - без ограничения продолжительности разговоров.

Также они смогут бесплатно отправить телеграммы по России, в страны СНГ и Балтии в пунктах приема телеграмм и с домашних телефонов.

Такую возможность столичным и подмосковным ветеранам предоставляет компания "Ростелеком". Бесплатно поздравить своих родственников, друзей и сослуживцев они также смогут в переговорных пунктах, отделениях "Почты России", офисах "Ростелекома" по месту жительства.

Для совершения бесплатных звонков и отправки телеграмм с домашних телефонов участники Великой Отечественной войны должны быть зарегистрированы по адресу установки телефона.

Если они будут отправлять телеграммы и совершать бесплатные звонки из переговорных пунктов им достаточно предъявить соответствующее удостоверение.

Дополнительную информацию можно получить у операторов контактного центра по номерам 8-800-200-00-33 и (495) 727-49-77.

Бесплатно позвонить и отправить телеграммы ветераны могут в Московском городском совете ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (Ленинградский пр., д. 5, стр. 1), Госпитале для ветеранов войн № 1 (2-ая Дубровская ул., д. 13), в Доме ветеранов кино (Нежинская ул., д. 5), в Госпитале для ветеранов войн № 3 (Стартовая ул., д. 4), Челюстно-лицевом госпитале для ветеранов войн (ул. Лестева, д. 9), Главном военном клиническом госпитале им. академика Н. Н. Бурденко (Госпитальная пл., д. 3), в пансионате "Коньково" для ветеранов войны (Профсоюзная ул., д. 140, корп. 6), в Обществе инвалидов войны в Афганистане "Московский Дом Чешира" (Волынская ул., д. 5), в Московском Доме ветеранов войн и вооружённых сил (Олимпийский пр-т, д. 7, корп. 2), а также в Главном клиническом военном госпитале ФСБ России (Одинцовский р-н, г. Голицыно, Петровское ш., д. 48) и в Московском областном госпитале для ветеранов войн (Солнечногорский район, дер. Жилино, д. 20).

Напомним также, что с 1 по 15 мая ветераны Великой Отечественной войны из столицы, регионов России и стран СНГ смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом. Акция пройдет в московских автобусах и метро, получить бесплатный билет можно будет по предъявлению ветеранского удостоверения.

Ранее сообщалось, что все ветераны Великой Отечественной войны, которые проживают в Москве и нуждаются в улучшении жилищных условий, получили квартиры.