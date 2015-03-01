Волонтеры готовятся к 70-летию победы в Великой Отечественной войне

Стартовал новый этап обучения "волонтеров победы"

1 марта в столице начинается новый этап обучения волонтеров, которые примут участие в акциях, посвященных 70-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, сообщает телеканал "Москва 24".

Оргкомитет уже получил заявки от более чем тысячи человек. Всего для сопровождения праздничных мероприятий потребуется около двух тысяч добровольцев.

Каждый, кто хочет стать участником праздничных событий, может зайти на сайт волонтеров и ознакомиться с подробностями подачи заявки. Отбор волонтеров проходит на основании собеседования.

Волонтеры, которые примут участие в акциях, посвященных годовщине победы, должны пройти трехэтапное обучение.