Фигуру гигантского динозавра привезут в Дарвиновский музей 20 января

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В Дарвиновском музее установят 12-метровую фигуру травоядного динозавра мелового периода. Модель ящера прибудет в Москву из Китая 20 января и станет первым экспонатом "Палеопарка", который музей планирует создать на своей территории в 2015 году, сообщает пресс-служба департамента культуры.

Новый экспонат Дарвиновского музея достоверно воссоздает облик амурозавра (Amurosaurus riabinini), жившего на Земле 74-65 миллионов лет назад. Вес конструкции – около тонны. На монтаж динозавра потребуется несколько дней и помощь зарубежных специалистов.

В пресс-службе отмечают, что этот вид впервые описали Российские палеонтологи Юрий Болотский и Сергей Курзанов в 1991 году. Название ящера произошло от реки Амур, которая протекает на границе России и Китая, где и были найдены останки ящера.

Помимо амурозавра в 2015 году на площадке перед Дарвиновским музеем появятся фигуры стегозавра, эстемменозуха, ископаемой рыбы пандерихтиса, гигантского земноводного мастодонзавра, а также мамонта. На основе современных палеонтологических реконструкций специально для музея будут изготовлены модели этих животных в натуральную величину.

Амурские ящерицы Фото:Wikimedia.org/Амурозавр Амурозавры жили на Земле в эпоху позднего Мелового периода, 74-65 миллионов лет назад. Местом их обитания являлась территория современной Амурской области, где и были обнаружен останки этих ящеров. Впервые кости представителей данного вида обнаружили на берегу реки Амур еще в 1902 году, но описание амурозавра палеонтологи составили только в 1991 году. Тогда же появилось и название "амурозавр" – "амурская ящерица". Кости и модель амурозавра сейчас хранятся в Хабаровском краеведческом музее. Фото:Wikimedia.org/Модель скелета амурозавра в музее Брюсселя Амурозавр относился к отряду птицетазовых и являлся достаточно миролюбивым существом: он питался травой, хотя, возможно, поедал и мелких насекомых, найденных в речном иле. Предполагаемый размер амурозавра - от 6 до 15 метров, вес взрослой особи достигал двух тонн. У амурских ящерицы имелись длинные хвосты и костяные гребни на головах, они передвигались на двух лапах, обитали возле водоемов, видели и слышали не очень хорошо, зато могли похвастаться отличным обонянием.



Напомним, Дарвиновский музей - один из наиболее современно оснащенных естественно-научных музеев России. Музей был основан по инициативе зоолога Александра Котца в 1907 году, хотя официальная дата его создания - 1922 год. Современное здание музея на улице Вавилова, 57 было открыто в 1995 году.

Сейчас в Дарвиновском музее посетителей ждет множество технических новинок: сенсорные экраны, электронные киоски, интерактивные столы, 3D-кинотеатр, цифровой планетарий. В сентябре в музее открылся новый интерактивный образовательный центр "Познай себя - познай мир" не имеющий аналогов за рубежом.