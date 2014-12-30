В Таиланде на острове Пхукет перевернулся автобус с российскими туристами

В Таиланде число пострадавших в аварии россиян выросло до 25 человек

В Таиланде на острове Пхукет сегодня перевернулся автобус с российскими туристами, не менее 20 человек получили ранения. Об этом сообщает ТАСС.

Все пострадавшие были госпитализированы в близлежащие госпитали. Сообщается, что несколько из них получили серьезные ранения.

"Точных данных о числе пострадавших пока нет. Известно, что автобус ехал из аэропорта и перевернулся", - подтвердил ТАСС заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Соснов.

Как сообщают очевидцы, автобус с надписью "Анекс тур" столкнулся с легковым автомобилем, вылетел с дороги и перевернулся. В транспортном средстве находилось 37 туристов. Авария произошла в 3.34 по московскому времени.

На месте аварии работают спасатели и медики. Обстоятельства ДТП выясняются.