Иномарка врезалась в маршрутку и рейсовый автобус у метро "Тушинская"

У метро "Тушинская" иномарка врезалась в маршрутку и рейсовый автобус

Серьезная авария произошла на северо-западе Москвы. На Волоколамском шоссе в районе станции метро "Тушинская" столкнулись маршрутка, легковушка и рейсовый автобус, сообщает телеканал "Москва 24".

Водитель Citroen не успел притормозить на красный свет и сначала врезался в маршрутку, а потом задел рейсовый автобус. В результате аварии пострадал один человек, он направлен в больницу.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Движение в районе, где произошла авария, не затруднено.