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29 августа 2016, 00:21

Происшествия

Четыре человека пострадали в ДТП на западе столицы

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

На западе Москвы в результате аварии пострадали четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в районе Солнцево на улице Родниковая. Водитель автомобиля марки "Опель" не справился с управлением на высокой скорости, в результате чего иномарка выехала в кювет и несколько раз перевернулась.

В аварии пострадали водитель и трое пассажиров. Все потерпевшие госпитализированы, сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причину аварии.

ДТП пострадавшие авария
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