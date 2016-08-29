Четыре человека пострадали в ДТП на западе столицы

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На западе Москвы в результате аварии пострадали четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в районе Солнцево на улице Родниковая. Водитель автомобиля марки "Опель" не справился с управлением на высокой скорости, в результате чего иномарка выехала в кювет и несколько раз перевернулась.

В аварии пострадали водитель и трое пассажиров. Все потерпевшие госпитализированы, сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причину аварии.