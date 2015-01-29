При столкновении пяти машин на Садовом кольце погиб человек

Один человек погиб в ДТП с пятью автомобилями в центре Москвы

Пять автомобилей столкнулись на Садовом кольце, один человек погиб, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Авария произошла в четверг в 16.20 на улице Земляной вал, 48. В результате произошедшего пострадал один человек, еще один погиб.

По информации ТАСС, в аварии пострадало четверо человек.

На месте ДТП работают сотрудники МЧС и Госавтоинспекции. Причины аварии устанавливаются.

Напомним, в конце декабря на Садовом кольце также произошла крупная авария. На Павелецкой площади водитель Porsche Panamera на большой скорости выехал на встречную полосу. Иномарка протаранила 9 автомобилей.

Последним оказался Mercedes, которым управляла беременная женщина. Ее с черепно-мозговой травмой госпитализировали в столичную клинику.