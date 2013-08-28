В ДТП с автобусом в Новой Москве пострадали 9 человек

На Калужском шоссе произошла авария с участием микроавтобуса

На 47-м километре Калужского шоссе в ДТП с участием автобуса пострадали 9 человек, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщает телеканал "Москва 24".

Авария произошла в среду, 28 августа, около 17 часов. По предварительной информации, маршрутное такси № 508 столкнулось с праворульным автомобилем Mercedes с иностранными номерами, который двигался по левой полосе.

От удара автобус вылетел в кювет и перевернулся. По некоторым данным, в салоне маршрутного такси находилось 20 пассажиров.

По информации столичного департамента транспорта, трое из пострадавших "получили ранения средней степени тяжести, шестеро - легкой степени. Все пострадавшие на данный момент находятся в городских больницах".

Представители правоохранительных органов беседуют с водителем Mercedes - иностранным гражданином, права которого были выданы в Молдавии.

Сообщение о ДТП в районе села Красная Пахра поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 17 часов 06 минут. Спустя 10 минут, на место аварии прибыли первые подразделения пожарных и спасателей. На место ДТП также вылетело 2 вертолета МЧС.

По уточненной информации пресс-службы ГУ МЧС по Москве, 4-х пострадавших госпитализировали с помощью вертолетов МЧС, еще 3-х участников ДТП госпитализировали бригады "скорой помощи".