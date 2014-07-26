На Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля

На Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного ГИБДД.

Авария произошла в 15:30 на 9 км Кутузовского проспекта, там столкнулись Mini Cooper, Volvo и BMW. Водитель автомобиля Mini Cooper пострадал.

В результате аварии у Volvo отвалилось колесо. Движение в районе ДТП было временно затруднено.

Напомним, ранее на Беговой улице в сторону Ленинградского проспекта было затруднено движение транспорта. Это связано с аварией, которую спровоцировал водитель Lamborgini. Мужчина не справился с управлением и врезался в металлический отбойник. По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.