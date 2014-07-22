Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

22 июля 2014, 06:52

На шоссе Энтузиастов в ДТП с участием 2-х машин пострадали 3 человека

ДТП иномарки пострадавшие шоссе Энтузиастов авария легковушки

В аварии на востоке Москвы пострадали три человека

Три человека пострадали в аварии на востоке столицы. Водитель машины Chevrolet Cruze двигался по шоссе Энтузиастов в сторону центра города и слишком поздно заметил пластиковые барьеры, которые ограждали место проведение ремонтных работ.

Как сообщает телеканал "Москва 24", иномарка сбила несколько заграждений, выехала на встречную полосу движения и столкнулась с автомобилем Lada Priora. Автомобиль Chevrolet отбросило на бетонные блоки, после чего потерявшая управление машина врезалась в столб.

Уточняется, что водитель иномарки в результате ДТП получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован в больницу. Пострадали также два человека из другой машины. От сильного удара кузов Lada Priora сильно деформировался и люди оказались зажаты в салоне. Выбраться им помогли очевидцы аварии. Позже прибывшие медики отправили водителя и пассажира отечественного авто в больницу с ушибами и переломами.

Несмотря на ночное время из-за происшествия на дороге образовался серьезный затор в сторону области.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать