На шоссе Энтузиастов в ДТП с участием 2-х машин пострадали 3 человека

В аварии на востоке Москвы пострадали три человека

Три человека пострадали в аварии на востоке столицы. Водитель машины Chevrolet Cruze двигался по шоссе Энтузиастов в сторону центра города и слишком поздно заметил пластиковые барьеры, которые ограждали место проведение ремонтных работ.

Как сообщает телеканал "Москва 24", иномарка сбила несколько заграждений, выехала на встречную полосу движения и столкнулась с автомобилем Lada Priora. Автомобиль Chevrolet отбросило на бетонные блоки, после чего потерявшая управление машина врезалась в столб.

Уточняется, что водитель иномарки в результате ДТП получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован в больницу. Пострадали также два человека из другой машины. От сильного удара кузов Lada Priora сильно деформировался и люди оказались зажаты в салоне. Выбраться им помогли очевидцы аварии. Позже прибывшие медики отправили водителя и пассажира отечественного авто в больницу с ушибами и переломами.

Несмотря на ночное время из-за происшествия на дороге образовался серьезный затор в сторону области.