В дорожной аварии на юго-западе Москвы пострадали четыре человека

В аварии на юго-западе Москвы пострадали четыре человека

В результате ДТП на юго-западе Москвы пострадали взрослый и трое детей. Об этом M24.ru сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Около 15:30 на пересечении улиц Дмитрия Ульянова и Новочеремушкинская произошло столкновение двух легковых автомобилей марок Audi и Mercedes. В последнем находились трое детей и взрослый, все они пострадали", - пояснили в ГИБДД.

Сейчас пострадавшие доставлены в медучреждения. По данным Агентства "Москва", дети находятся в Морозовской больнице, а взрослый - в ГКБ №20. Специалисты выясняют обстоятельства аварии.