Семь человек пострадали в аварии на юге Москвы

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В аварии на юге Москвы пострадали семь человек. Инцидент произошел в районе дома 14 по улице Медынская, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах города.

Столкнулись пять автомобилей: иномарки Skoda, Renault, Opel, а также "Газель" и маршрутка.

На месте ДТП работают оперативные службы.

Ранее в воскресенье в аварии на Киевском шоссе пострадали два человека, а в ДТП на Садовом кольце - беременная женщина. Там ехавший по встречке Porsche Panamera на большой скорости протаранил 9 автомобилей.