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Москва 24

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Происшествия

21 декабря 2014, 18:07

Подозреваемый в ДТП на Живописной улице не заметил, что сбил ребенка

ДТП следствие допросы подозреваемые

Подозреваемый в ДТП на Живописной улице ответил на вопросы следствия

Подозреваемый в аварии с гибелью ребенка на Живописной улице ответил на вопросы следователей. Телеканалу "Москва 24" удалось получить видео с первого допроса.

На видео подозреваемый говорит, что сожалеет о случившемся. По его словам, он не заметил, что сбил ребенка. "Если бы я знал, я бы, конечно, остановился и помог", - говорит он и добавляет, что у него тоже есть дети.

ДТП произошло в пятницу вечером. 11-летнего мальчика сбил микроавтобус. Водитель тогда уехал, оставив ребенка умирать на дороге. Школьник от тяжелых травм скончался. Полиция ввела в городе план "Перехват", получила записи с видеорегистраторов свидетелей ДТП.

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Задержали возможного виновника аварии спустя сутки.

Добавим, после смертельного ДТП на Живописной улице решили установить "лежачих полицейских".

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