В крупной аварии на Дмитровском шоссе погиб ребенок

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Крупная авария произошла в обед на 3-м километре Дмитровском шоссе. Столкнулись две иномарки: Renault и Dodge. В обоих автомобилях были дети, сообщили М24.ru в ГУ МВД по Подмосковью.

Восьмилетняя девочка из Renault, погибла на месте. Другая пассажирка того же автомобиля, ученица седьмого класса, доставлена в больницу с травмой живота. Пострадал и водитель машины, теперь мужчине требуется амбулаторное лечение.

В Dodge находилось два человека: 26-летний водитель и двухлетняя малышка. Мужчина получил перелом голени, ребенок с черепно-мозговой травмой доставлен в ЦРБ города Дмитрова.



На место ЧП сразу выехали несколько бригад скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции.

Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего, по предварительным данным водитель Renault не справился с управлением. Следствие считает, что оба автомобилиста были трезвыми.