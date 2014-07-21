На Ленинском проспекте машина насмерть сбила человека и скрылась

На Ленинском проспекте автомобиль насмерть сбил человека и скрылся

На Ленинском проспекте минувшей ночью произошло ДТП со смертельным исходом. В районе дома №7 автомобиль, марку которого пока установить не удалось, сбил мужчину на самокате, переезжавшего через дорогу, информирует телеканал "Москва 24".

Сообщается, что от удара человека отбросило на несколько метров. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Уточняется, что после столкновения водитель машины, не снижая скорости, скрылся с места аварии. В данный момент ведутся поиски автомобиля и ее владельца.