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Происшествия

20 апреля 2015, 14:01

Пять автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте

ДТП Кутузовский проспект авария

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Крупное ДТП произошло в понедельник на Кутузовском проспекте, из-за чего было парализовано движение в обе стороны.

Как сообщили M24.ru в пресс-службе столичного управления ГИБДД, авария произошла в 11.40 напротив Парка Победы. При движении в центр столкнулись пять автомобилей. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали два человека.

В настоящее время движение по Кутузовскому проспекту полностью восстановлено, поврежденные автомобили убраны с полос.

При этом как сообщает ТАСС, за последние полтора часа на Кутузовском проспекте произошло три ДТП. Помимо инцидента с пятью машинами, движение осложняет еще несколько аварий.

Напомним, сегодня, 20 апреля, около трех часов ночи на 19-м километре внутренней стороны МКАД произошла серия ДТП, в том числе с КамАЗом, который перевернулся и упал в реку. Два человека, которые находились в кабине грузовика, погибли.

Чуть позже столичные власти опровергли информацию некоторых СМИ о том, что причиной массового ДТП на МКАД стал гололед. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Игорь Пергаменщик.

По данным департамента ЖКХ и благоустройства, данный участок МКАД ночью был обработан противогололедными материалами в соответствии с регламентом. "Причиной ДТП стало грубое нарушение правил дорожного движения", – сказал Пергаменщик.

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