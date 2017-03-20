Виновник ДТП с тремя погибшими предстанет перед судом

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В Москве завершено расследование уголовного дела по факту ДТП на 1-й Владимировской улице, в результате которого погибли три пешехода, сообщает пресс-служба столичного главка полиции.

Мужчина за рулем Hyundai Solaris на перекрестке с Зеленым проспектом проехал на запрещающий сигнал светофора. Водитель попытался уйти от столкновения с другим автомобилем, однако не справился с управлением и выехал на тротуар, наехав на четырех пешеходов.

В результате аварии трое граждан погибли, в том числе 12-летняя девочка. Еще один пешеход госпитализирован с травмами.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Водителю автомобиля избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Фигуранту предъявили обвинение в окончательной редакции, уголовное дело направлено в Перовский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/302]Как правильно действовать при ДТП[/URLEXTERNAL]