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Происшествия

17 января 2015, 22:15

В двух ДТП в Подмосковье погибли пять человек

ДТП Подмосковье Дмитровское шоссе авария мо Фряновское шоссе

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

В двух ДТП, произошедших вечером в Подмосковье, погибли пять человек, еще четверо получили ранения, сообщили M24.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Первая авария произошла в 18.40 на 57-м км Дмитровского шоссе. Там произошло лобовое столкновение автомобилей "Рено Логан" и "Форд".

В результате аварии три человека, находившихся в "Рено", погибли. В то же время водитель и пассажир "Форда" получили травмы.

Вторая авария произошла спустя два часа на 13-м километре Фряновского шоссе в Щелковском районе. Водитель ВАЗа при повороте налево не уступил дорогу ехавшему во встречном направлении микроавтобусу "Форд-Транзит".

В результате этого ДТП погибли два человека, находившихся в "Жигулях", пострадали водитель и пассажир "Форда".

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