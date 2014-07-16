Две иномарки столкнулись на Бутырском Валу

Фото: Читатель M24.ru

Читатель M24.ru сообщил, что в среду днем на улице Бутырский Вал у дома №34 столкнулись две иномарки черного цвета.

Судя по фото, авария была несерьезной и пострадавших в ней нет. По всей видимости, водители "не поделили" проезжую часть, и автомобили "притерлись" друг к другу задним и передним крылом.

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