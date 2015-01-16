Автомобиль насмерть сбил пешехода на юго-востоке столицы

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

На юго-востоке столицы произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход, сообщает Агентство "Москва".

Около 20.00 на перекрестке улиц Верхние поля и Белореченская столкнулись три автомобиля. В результате авария одна из машин вылетела на тротуар, где насмерть сбила женщину.

Выясняются причины аварии. На месте работают сотрудники ГИБДД и медики.

Ранее M24.ru сообщало, что в Москве задержали водителя автомобиля Infinity, который в декабре прошлого года совершил наезд на сотрудника ГИБДД.

Задержанным оказался 22-летний уроженец Магаданской области, проживающий в Москве. Выяснилось, что молодой человек ранее уже был лишен прав на управление автомобилем.

В ночь с 26 на 27 декабря он сбил автоинспектора на спецтрассе, после чего скрылся.

Вскоре оперативники разыскали владелицу автомобиля, которая объяснила, что машиной управлял ее сын.