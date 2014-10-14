На юго-западе Москвы в ДТП погиб один человек

В ДТП на юго-западе Москвы погиб один человек

На пересечении Севастопольского проспекта с Зюзинской улицей, произошло лобовое столкновение автомобиля "ВАЗ" с грузовиком, сообщает телеканал "Москва 24".

По предварительным данным, водитель "ВАЗа" не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, лоб в лоб под грузовик. От сильного удара автомобиль "ВАЗ" загорелся. Водитель легковушки оказался зажат в салоне искореженного авто и погиб.

Очевидцы аварии с помощью огнетушителей потушили огонь. Прибывшие на место ДТП спасатели извлекли тело погибшего из салона машины. Все обстоятельства аварии выясняются.