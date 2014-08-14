На Дмитровском шоссе в ДТП погибли мотоциклист и его пассажир

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На Дмитровском шоссе на севере Подмосковья легковая машина сбила мотоцикл, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области. В результате ДТП погибли два человека.

В среду, 13 августа, примерно в 22.20, на 93-м километре Дмитровского шоссе женщина, управлявшая "Ленд Ровером", при обгоне столкнулась с мотоциклом, ехавшим во встречном направлении.

От полученных травм на месте скончались мотоциклист и его пассажир. В пресс-службе полиции отмечают, что на дороге они были без шлемов и защиты. Личности погибших в данный момент устанавливаются.