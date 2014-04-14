Легковушка столкнулась с рейсовым автобусом в Подмосковье

Фото: 50.mchs.gov.ru

Ранним утром в понедельник в Орехово-Зуевском районе Подмосковья на 45-ом километре трассы А-108 в районе населенного пункта Слободище-2 в результате аварии погиб один человек.

Как сообщает областное отделение МЧС, автомобиль Chevrolet Niva, выехав на встречную полосу движения, столкнулся с рейсовым автобусом "ГолАЗ". В результате ДТП погиб водитель легковушки, а несколько человек в автобусе получили ранения.

Другие пассажиры автобуса позже проследовали к местам следования на следующем рейсовом автобусе.