Фото: Агентство "Москва"

Два человека пострадали в результате ДТП в Подмосковье, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

На 51 км автодороги Суворово-Волоколамск-Руза участковый полиции управляя личным автомобилем "КИА", выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ".

В результате ДТП 34-летний водитель отечественного автомобиля и сотрудник полиции получили телесные повреждения различной степени тяжести и госпитализированы.

По данному факту назначено проведение служебной проверки, по результатам которой будут выяснены все обстоятельства произошедшего и принято решение в соответствии с действующим законодательством.