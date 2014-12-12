Четыре человека пострадали в ДТП в Новой Москве

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали в результате ДТП в Новой Москве, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного управления ГИБДД России.

Авария произошла в пятницу вечером в районе деревни Губцево около города Троицк. Автомобиль Renault двигался от Троицка в сторону Киевского шоссе, водитель не справился с управлением и столкнулся с Toyota.

В результате произошедшего пострадали четыре человек: водитель Renault и трое его пассажиров. В их числе - 12-летняя девочка.