Число пострадавших в ДТП с автобусами в Подмосковье увеличилось до 14

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Число пострадавших в результате столкновения двух автобусов на севере Подмосковья увеличилось до 14 человек, сообщили M24.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В результате ДТП на дороге Яхрома – Дмитров медицинская помощь понадобилась 14 пострадавшим. Один из них обратился к медикам только спустя несколько часов после ДТП.

Представитель пресс-службы отметил, что из 14 пострадавших трое госпитализированы, остальные после оказания помощи были отпущены для амбулаторного лечения.

Ранее M24.ru сообщало, что в результате аварии в подмосковной Яхроме пострадали 13 человек. ДТП с участием двух автобусов и шести легковых машин произошло рядом с горнолыжным склоном на 2-м километре дороги Яхрома – Дмитров сегодня в 8.30.