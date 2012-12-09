Автобус въехал в фонарный столб в СЗАО, пострадали 4 человека

Автобус въехал в фонарный столб в пешеходной зоне в районе Митино на северо-западе Москвы.

Авария произошла около 11:00 на Пятницком шоссе около дома № 37. Как рассказали телеканалу "Москва 24" очевидцы происшествия, водитель автобуса маршрута 460 М (Зеленоград - микрорайон "Тушино") пытался уйти от столкновения с пешеходами - матерью с двумя детьми. В результате автобус, в котором находились более 30 пассажиров, врезался в фонарный столб.

Пострадали три пешехода, в том числе две 12-летние девочки.

Первым об аварии сообщил сторож автостоянки. Он также вызвал на место происшествия сотрудников ГИБДД и скорую помощь. Кроме пешеходов, травмы получила пассажирка автобуса - с сотрясением мозга она доставлена в больницу. О состоянии остальных пострадавших достоверно не известно.

Одну из девочек с места аварии забрал вертолет городского Центра медицины катастроф.

Со слов очевидцев, через шесть полос движения женщина с двумя детьми пыталась перебежать на красный сигнал светофора.