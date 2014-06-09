График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

09 июня 2014, 07:05

В аварии на Путилковском шоссе погиб мотоциклист

Фото: ИТАР-ТАСС

На Путилковском шоссе произошла авария, в которой погиб мотоциклист. Он двигался со стороны Химок в сторону Митино, когда на повороте мотоцикл занесло и выбросило на встречную полосу движения. Уйти от лобового столкновения водителю автомобиля Peugeot не удалось, сообщает телеканал "Москва 24".

От сильнейшего удара 45-летний мужчина, который управлял мотоциклом, погиб на месте.

Позже выяснилось, что он впервые выехал на только что купленном транспортном средстве. Никакой специальной экипировки, кроме шлема, на нем не было.

ДТП мотоциклы иномарки погибшие мотоциклисты авария легковушки

