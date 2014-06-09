В аварии на Путилковском шоссе погиб мотоциклист

Фото: ИТАР-ТАСС

На Путилковском шоссе произошла авария, в которой погиб мотоциклист. Он двигался со стороны Химок в сторону Митино, когда на повороте мотоцикл занесло и выбросило на встречную полосу движения. Уйти от лобового столкновения водителю автомобиля Peugeot не удалось, сообщает телеканал "Москва 24".

От сильнейшего удара 45-летний мужчина, который управлял мотоциклом, погиб на месте.

Позже выяснилось, что он впервые выехал на только что купленном транспортном средстве. Никакой специальной экипировки, кроме шлема, на нем не было.