Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье

Пять человек погибли в результате аварии в Подмосковье

В результате ДТП в Подмосковье погибли пять человек, один доставлен в больницу сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Московской области.

Около 4 утра на 38-ом километре трассы Москва - Челябинск автомобиль Chevrolet Cobalt на высокой скорости врезался в световое ограждение. Погибли пять человек, один находится в больнице. За его жизнь борются врачи.

На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи.

По факту ДТП будет проведена проверка, по результатам которой будут установлены причины произошедшего.