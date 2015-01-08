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Москва 24

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Происшествия

08 января 2015, 22:26

На Лужнецкой эстакаде иномарка врезалась в мачту городского освещения

ДТП иномарки гибель людей авария

Две иномарки столкнулись в районе Лужнецкой эстакады

На внутренней стороне ТТК на Лужнецкой эстакаде автомобиль Chevrolet Lacetti врезался в мачту городского освещения, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в столичном ГИБДД.

В результате аварии водитель был зажат в салоне иномарки, для его извлечения потребовалась помощь спасателей. От полученных травм мужчина скончался в карете скорой помощи.

Причины аварии устанавливаются.

Как уточняет телеканал "Москва 24", в районе Лужнецкой эстакады столкнулись Subaru и Chevrolet Lacetti. От сильного удара Chevrolet вылетел с проезжей части, снес ограду и врезался в столб. Водителя не спасла даже подушка безопаности - машину смяло как консервную банку. Водитель Subaru не пострадал.

Ранее M24.ru сообщало, что сотрудники ДПС разбираются в причинах серьезной аварии на Крымском мосту. Лобовое столкновение автомобилей Volkswagen и Range Rover произошло двух часов дня.

В результате погиб человек, находившийся в Volkswagen. В другом автомобиле находилась восьмилетняя девочка. С множественными ушибами ее отправили в больницу.

Движение по Крымскому мосту полностью восстановлено

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