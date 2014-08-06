Александр Овечкин попал в ДТП в Подмосковье

Александр Овечкин. Фото: ИТАР-ТАСС

Хоккеист сборной России и клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин попал в ДТП. Авария произошла подмосковном Новогорске, спортсмен направлялся в учебно-тренировочный центр, сообщает телеканал "Россия-1".

Овечкин поворачивал на Соколовскую улицу в сторону УТЦ "Новогорск" и не справился с управлением своего Mercedes-Benz G-класса при обгоне Toyota Highlander. При столкновении оба водителя не получили серьезных повреждений.

После нескольких минут обсуждения аварии Александр Овечкин и мужчина, управлявший автомобилем Toyota, покинули место ДТП.