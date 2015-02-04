Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

4 февраля, 18:48

Человек погиб в аварии на Волоколамском шоссе

ДТП Волоколамское шоссе гибель людей

В ДТП на Волоколамском шоссе погиб человек

В результате аварии с участием трех машин на Волоколамском шоссе погиб один человек. ДТП произошло в районе дома 114, передает телеканал "Москва 24".

Mercedes по встречной полосе начал обгонять Ford и, не справившись с управлением, влетел в самосвал, который ехал в сторону области. От удара водитель Mercedes погиб на месте. Другие участники ДТП не пострадали. После аварии движение на Волоколамском шоссе было затруднено.

Напомним, в начале декабря на Волоколамском шоссе столкнулись шесть автомобилей. Все водители и пассажиры получили травмы различной степени тяжести. Водитель и пассажирка одного из автомобилей были госпитализированы.

Ссылки по теме

В ноябре в тоннеле на Волоколамском шоссе столкнулись такси и Bentley. Bentley сначала зацепил ограждение, а потом его отбросило на такси. В результате аварии ранения получил пассажир второй машины.

В августе на Волоколамке столкнулись автобус и "ГАЗель". В результате пострадали четыре человека.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать