Человек погиб в аварии на Волоколамском шоссе

В ДТП на Волоколамском шоссе погиб человек

В результате аварии с участием трех машин на Волоколамском шоссе погиб один человек. ДТП произошло в районе дома 114, передает телеканал "Москва 24".

Mercedes по встречной полосе начал обгонять Ford и, не справившись с управлением, влетел в самосвал, который ехал в сторону области. От удара водитель Mercedes погиб на месте. Другие участники ДТП не пострадали. После аварии движение на Волоколамском шоссе было затруднено.

Напомним, в начале декабря на Волоколамском шоссе столкнулись шесть автомобилей. Все водители и пассажиры получили травмы различной степени тяжести. Водитель и пассажирка одного из автомобилей были госпитализированы.

В ноябре в тоннеле на Волоколамском шоссе столкнулись такси и Bentley. Bentley сначала зацепил ограждение, а потом его отбросило на такси. В результате аварии ранения получил пассажир второй машины.

В августе на Волоколамке столкнулись автобус и "ГАЗель". В результате пострадали четыре человека.