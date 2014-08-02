Два человека погибли в ДТП в Подмосковье

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В Подмосковье мотоциклист наехал на остановившуюся в попутном направлении машину, сообщили в пресс-службе МВД России.

"1 августа в 23:00 на 11 км ММК Горьковско - Егорьевского шоссе (Электросталь) водитель, управляя мотоциклом Yamaha, совершил наезд на остановившуюся в попутном направлении автомашину Hyundai, после чего налетел на выехавший со второстепенной дороги самоходный кран РДК-250 на гусеничном ходу", - сказал "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы.

В результате ДТП водитель и пассажир мотоцикла погибли.