На Киевском шоссе в аварии пострадали шесть человек

На Киевском шоссе в ДТП попал пассажирский автобус

Шесть человек пострадали в результате крупного ДТП на Киевском шоссе, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

По предварительной информации, около 5 часов вечера на 55-м километре Киевского шоссе столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль "Шкода".

В результате этого автобус перевернулся. Всего в ДТП пострадали шесть человек. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, врачи и спасатели.

Как добавляет "Интерфакс" со ссылкой на источник в медицинских кругах столицы, в ДТП пострадали восемь человек, трое из них - дети.

По словам пассажиров, водитель уснул за рулем. Кроме того, очевидцы утверждают, что в салоне не было ни огнетушителя, ни аптечки, передает телеканал "Москва 24".

Пострадавшим оказывали помощь проезжавшие мимо автомобилисты. Сейчас движение в районе столкновения частично перекрыто. В сторону города образовался затор.