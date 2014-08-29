На юго-востоке Москвы мусоровоз опрокинулся на легковушку

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На юго-востоке Москвы рано утром 29 августа мусоровоз КамАЗ врезался в стоявший легковой автомобиль и опрокинулся на него, сообщили M24.ru в пресс-службе ГИБДД по Москве.

ДТП произошло в 7.00 на пересечении Волгоградского проспекта и Зеленодольской улицы. "Водитель КамАЗа наехал на стоящее транспортное средство KIA, после чего опрокинулся на машину", - рассказали в ГИБДД.

Водитель KIA получил травмы, но оставался в сознании. На "скорой помощи" его доставили в больницу. Водитель КамАЗа не пострадал.

Мусоровоз уже убрали с места ДТП. Сейчас проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего, добавили в ГИБДД.