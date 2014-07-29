Полицейского в Подмосковье пытались сбросить с балкона

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В Подмосковье полицейского, прибывшего на место происшествия, попытались выбросить с балкона четвертого этажа, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В подъезде жилого дома было сильное задымление. Очаг возгорания находился в одной из квартир, и соседи вызвали полицию. Сотрудники вневедомственной охраны МУ МВД "Щелковское" проникли в квартиру, чтобы проверить, есть ли там люди. В квартире был мужчина, который начал бросать в полицейских различные предметы и высказывать угрозы.

Одного из полицейских он попытался сбросить с балкона четвертого этажа, но ему это не удалось. Сейчас следственный комитет по Московской области проводит проверку по факту применения насилия в отношении сотрудников полиции.