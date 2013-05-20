Причиной взрыва в жилом доме в столице могло стать самоубийство

Фото: ИТАР-ТАСС

На месте взрыва газа в жилом доме на Нагорной улице работают сотрудники оперативно-следственной группы, они опрашивают жильцов квартир, пытаясь установить причину произошедшей трагедии. В частности, правоохранители пытаются составить характеристику единственного погибшего, в квартире которого случился взрыв.

"Правоохранительные органы отрабатывают все версии взрыва, в том числе не исключают возможность суицида", - сказал M24.ru источник в правоохранительных органах столицы.

Напомним, 20 мая в 2.35 в столичную полицию поступило сообщение о взрыве по адресу улица Нагорная, дом 7, корпус 5. В квартире 44 на 7 этаже предположительно взорвался бытовой газ.

В результате инцидента погиб мужчина 1984 года рождения, его взрывной волной выбросило из окна квартиры. С целью обеспечения безопасности граждан было принято решение о срочной эвакуации - около 100 человек. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

По данным источника M24.ru в столичных службах, площадь разрушения в результате взрыва составила 60 квадратных метров. Более того, обрушилась межквартирная стена и балкон в квартире 43 и образовалась трещина в стене квартиры 45. По данному факту будет проведена экспертиза, в том числе, на пригодность проживания в этих квартирах.

В настоящее время жильцы дома вернулись в свои квартиры.