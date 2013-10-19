Шесть домов на юге столицы остались без света

Фото: ИТАР-ТАСС

Без света остались на юге столицы шесть многоквартирных домов. ЧП произошло из-за возникших на близлежащей электроподстанции короткого замыкания и последовавшего за ним небольшого пожара.

Возгорание произошло вечером в субботу, 19 октября, на подстанции по адресу Судостроительная улица, 25, корпус 2, строение 2. Пожарная бригада уже ликвидировала огонь, вспыхнувший на двух квадратных метрах площади подстанции, сообщает агентство "Интерфакс".

На настоящий момент ожидается прибытие на место аварийных бригад энергетиков, которые восстановят подачу электроэнергии в жилых домах.