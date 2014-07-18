На борту Boeing-777 был спикер Всемирной организации здравоохранения

В авиакатастрофе под Донецком погиб пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения Гленн Томас, сообщается в твиттере организации.

"Мы потеряли одного из наших коллег, Гленна Томаса. Нам будет его не хватать", - говорится в сообщении.

Глен Томас был гражданином Нидерландов. Вместе с группой ученых он направлялся в Австралию на международный конкурс, посвященный борьбе со СПИДом.

Раньше он работал на BBC.

Напомним, что Boeing-777 малайзийских авиалиний в четверг 17 июля рухнул на территории Украины недалеко от российской границы. Самолет выполнял рейс по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур и следовал на высоте 10600 метров. На борту находилось 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.